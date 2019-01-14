Стало известно, где "Шахтер" сыграет с "Айнтрахтом" в Лиге Европы

14 февраля 2019 года донецкий "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Соперником дончан станет немецкий "Айнтрахт". Первый матч "горняки" сыграют на своем поле.

Как говорится на сайте УЕФА, матч состоится в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи в 22:00.

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Напомним, свой последний матч на групповом этапе Лиги чемпионов 12 декабря 2018 года против французского "Лиона" "Шахтер" был вынужден провести в Киеве, ведь в Харьковской области действовало военное положение. Тогда матч закончился со счетом 1:1, и украинский клуб вылетел из Лиги чемпионов.

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