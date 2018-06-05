Стало известно, как отпраздновала свое 43-летие Анджелина Джоли

Голливудская киноактриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом все чаще проводит время с детьми. Ее день рождения 4 июня не стал исключением.

Как сообщает издание The Daily Mail, папарацци 4 июня заметили ее в парке развлечений Великобритании, где она провела время со своими подрастающими детьми. Среди них были 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 9-летние двойняшки Вивьен и Нокс.

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Звездная мамочка каталась с детьми на американских горках, помогала детям выигрывать в различных аттракционах и просто весело проводила с ними время.



Анджелина Джоли на американских горках

Для своего street-style образа женщина выбрала не слишком праздничный наряд, – черные штаны с пуховиком и белую футболку. Свои волосы она завязала в пучок, а ненакрашенные глаза скрыты под черными очками.



Джоли с детьми празднует свое 43-летие

Джоли с детьми празднует свое 43-летие

Напомним, что на днях Джоли появилась на одной из фотографий, где участвует в съемках нового фильма "Малефисенти 2" вместе с Элль Фэннинг.