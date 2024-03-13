Журналист и писатель Станислав Асеев вступил в ряды ВСУ: он три года провел в плену
Источник:Егор Фирсов
Ряды ВСУ пополнил журналист и писатель, который до этого уже был на службе. В 2019 году он вернулся из российского плена.
Украинский писатель, журналист и правозащитник Станислав Асеев стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Он почти три года находился в российском плену и даже написал об этом книгу.
Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово
Его удерживали в "Изоляции"
Под псевдонимом Станислав Васин публицист из Донецка, продолжал писать в украинские СМИ после оккупации Донбасса в 2014 году.
С 2017-го по декабрь 2019 года Асеева держали в "Изоляции" – тюрьме боевиков Донецкой области. О решении мобилизоваться рассказал его старый друг, который ранее занимал должность бывшего и.о. председателя Государственной экологической инспекции, а сейчас является аэроразведчиком Егор Фирсов.
Он сообщил, что Асеев присоединился к пехотной бригаде первой линии обороны.
Для меня – это родная рота, где я служил до перехода в подразделение БПЛА. И одно из сильнейших подразделений по слаженности нашей бригады, где Стас сейчас вносит свежие силы,
– написал Фирсов.
Он также отметил, что Станислав провел в российском плену почти три года и с началом полномасштабной войны получил немало предложений от международных фондов о работе за рубежом, однако он выбрал себе другое место.
Известный ресторатор вступил в ВСУ
- Ресторатор Даниэль Салем, который с началом полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, часто делится с подписчиками своими буднями на передовой. На днях он показал "армейский кинотеатр".
- Защитник выставил фото из своей палатки, где видно, как он проводит свободное время на передовой. Выяснилось, что мужчине нравится смотреть фильмы. Для этого он сделал специальную конструкцию и теперь имеет армейский "кинотеатр".
- Интересно, что он имел военный опыт, а также медицинское образование.