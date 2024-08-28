Сжег 13 человек в ночном клубе Костромы: героя "СВО" Ионкина отправили из тюрьмы на фронт

Российский военный Станислав Ионкин в 2022 году поджег ночной клуб в Костроме, после чего попал за решетку. Однако сейчас его выпустили и снова отправили воевать против Украины.

Ранее Ионкина осудили на 20 лет тюрьмы. Однако он подписал контракт с Минобороны и вскоре поедет на войну, сообщают росСМИ.

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Преступник получил свободу за отправку на фронт

По данным росСМИ, в мае 2022 года Ионкин отправился добровольцем на войну в Украине, где получил ранение. На момент пожара военнослужащий находился в Костромской области на лечении.

В ходе конфликта в костромском клубе "Полигон" Ионкин выстрелил из сигнального пистолета. От выстрела вспыхнула обшивка потолка, дым быстро распространился по помещению. Погибло 13 человек, более 250 посетителей ночного заведения смогли спастись.

Сгоревший центр "Полигон" / Фото из российских СМИ

После этого Ионкин был приговорен к 20 годам, но отбывать этот срок теперь не будет.

Фактически героям "СВО" в России до конца войны позволили абсолютно безнаказанно убивать любого. Уникальный опыт в мировой истории,

– прокомментировал украинский журналист Денис Казанский.

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