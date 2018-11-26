Станут ли политические амбиции причиной введения военного положения

Совет нацбезопасности и обороны предложил ввести военное положение сроком на 60 суток. Президент Петр Порошенко согласовал предложение. Поэтому сегодня, 26 ноября, за это должны проголосовать в Верховной Раде.

Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения на государство. Его могут объявлять по всей территории страны или в отдельных ее частях. На ночном экстренном заседании СНБО с 25 на 26 ноября попросило Петра Порошенко ввести военное положение по всей Украине.

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Ночью председатель Совета нацбезопасности и обороны уже подал президенту предложение о введении военного положения. Соответствующий указ Петра Порошенко теперь должна рассмотреть и утвердить Верховная Рада. Для этого ей нужно минимум 226 голосов. Ночью экстренное заседание парламента назначили на 16:00 понедельника, 27 ноября.

Если Рада поддержит решение президента, его должны обнародовать официальные СМИ. Тогда режим военного положения сразу вступает в действие. Кроме того, руководство государства сообщает об этом секретарю ООН и руководство всех стран-членов организации. Кроме того, Порошенко пообещал связаться с руководством НАТО.

Права рядовых граждан могут существенно ограничить. Власть имеет право ввести особый режим въезда и выезда из страны, тщательно проверять документы, осматривать вещи и автомобили. Кроме того, могут ввести комендантский час. А военные смогут использовать мощности предприятий и принудительно привлекать граждан к работе для оборонного сектора, расселять военнослужащих по частным домам. К тому же, власти могут запретить проводить митинги и демонстрации и внедрить контроль за СМИ.

Видео: что следует знать о военном положении

Важно, что на период военного времени запрещено проводить выборы и вносить изменения в Конституцию. А если выборы таки приходятся на период военного положения, то в ближайшие три месяца Верховная Рада должна отдельно принять решение о переносе волеизъявления на более позднее время.

Ну, я бы не исключал такой возможности. И, думаю, что такая вероятность очень высока, что президентские выборы будут отсрочены. Но не это главное, на самом деле. Важно не проиграть войну против России,

– отметил политолог Михаил Басараб.

По закону, если срок полномочий действующего Президента истекает во время действия военного положения, то он продолжает руководить страной до тех пор, пока на пост не вступит его преемник. Которого изберут уже после отмены военного положения. О том, что это может быть выгодно Петру Порошенко с его низкими шансами избраться второй – говорят давно.

За такой версией стоит еще один весомый аргумент. Основания для введения военного положения в Донецкой и Луганской областях существуют уже 5 лет. Но несмотря на несколько тысяч погибших, десятки тысяч раненых и сотни пленных; несмотря на то, что Россия давно вторглась на Донбасс – военное положение так и не было введено.

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Однако вице-спикер Верховной Рады, представитель Президента Украины Петра Порошенко в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко написала в Facebook, что возможное введение военного положения в ответ на российскую агрессию в Азовском море не означает отмену президентских и парламентских выборов, запланированных на 2019 год.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.