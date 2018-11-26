Чи стануть політичні амбіції причиною введення воєнного стану

Рада нацбезпеки і оборони запропонувала ввести воєнний стан терміном на 60 діб. Президент Петро Порошенко погодив пропозицію. Тому сьогодні, 26 листопада, за це мають проголосувати у Верховні Раді.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, який вводиться в разі збройної агресії чи загрози нападу на державу. Його можуть оголошувати по всій території країни або в окремих її частинах. На нічному екстреному засіданні РНБО з 25 на 26 листопада попросило Петра Порошенка ввести воєнний стан в усій Україні.

Читайте також: В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає

Вночі голова Ради нацбезпеки та оборони вже подав президенту пропозицію про введення воєнного стану. Відповідний указ Петра Порошенка тепер має розглянути і затвердити Верховна Рада. Для цього їй потрібно мінімум 226 голосів. Вночі екстрене засідання парламенту призначили на 16:00 понеділка, 26 листопада.

Якщо Рада підтримає рішення президента, його мають оприлюднити офіційні ЗМІ. Тоді режим воєнного стану одразу вступає в дію. Крім того, керівництво держави повідомляє про це секретаря ООН і керівництво всіх країн-членів організації. Крім того, Порошенко пообіцяв зв'язатисся з керівництвом НАТО.

Права пересічних громадян можуть суттєво обмежити. Влада має право запровадити особливий режим в'їзду й виїзду з країни, прискіпливо перевіряти документи, оглядати речі та автівки. Крім того, можуть ввести комендантську годину. А військові зможуть використовувати потужності підприємств та примусово залучати громадян до роботи задля оборонного сектору, розселяти військовослужбовців по приватних домівках. До того ж, влада може заборонити проводити мітинги та демонстрації і впровадити контроль за ЗМІ.

Відео: що варто знати про воєнний стан

Важливо, що на період воєнного часу заборонено проводити вибори та вносити зміни до Конституції. А якщо вибори таки припадають на період воєнного стану, то у найближчі три місяці Верховна Рада має окремо ухвалити рішення про перенесення волевиявлення на пізніший час.

Ну, я б не виключав такої можливості. І, думаю, що така імовірність дуже висока, що президентські вибори будуть відтерміновані. Але не це головне, насправді. Важливо не програти війну проти Росії,

– зазначив політолог Михайло Басараб.

За законом, якщо термін повноважень діючого Президента спливає під час дії воєнного стану, то він продовжує керувати країною доти, доки на пост не вступить його наступник. Якого оберуть вже після скасування воєнного стану. Про те, що це може бути вигідно Петру Порошенку з його низькими шансами обратися вдруге – говорять давно.

За такою версією стоїть ще один вагомий аргумент. Підстави для введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях існують вже 5 років. Але попри кілька тисяч загиблих, десятки тисяч поранених та сотні полонених; попри те, що Росія давно вторглась на Донбас – воєнний стан введено так і не було.

Читайте також: Воєнний стан і скасування виборів: у Порошенка зробили заяву

Однак віце-спікер Верховної Ради, представник Президента України Петра Порошенка у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко написала у Facebook, що можливе запровадження воєнного стану у відповідь на російську агресію в Азовському морі не означає скасування президентських і парламентських виборів, запланованих на 2019 рік.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.