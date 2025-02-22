Не надо говорить "пропало все": в СНБО отреагировали на угрозы США отключить Starlink

Из США раздаются тревожные заявления. В частности, команда Трампа угрожает отключить доступ Украины к Starlink, если не будет заключено соглашение о полезных ископаемых.

Однако паниковать по этому поводу не стоит, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко. Starlink обеспечивает критически важную интернет-связь для украинских военных и не только.

Смотрите также "Капитуляция Америки и предательство союзников": как западные СМИ разнесли разворот Трампа к Путину

Что известно об ультиматумах США по Starlink

Андрей Коваленко отмечает, что из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все".

Во-первых – не отключают. Во-вторых – есть альтернативные вещи, которые на фронте работают,

– отмечает глава ЦПД.

Эксперт по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что Украина еще с начала войны начала создавать альтернативные каналы связи: от радиороликов и оптоволоконных линий до LTE-модемов.

Также "Флеш" добавил, что в Украине уже есть система защищенной интернет-связи, что позволяет подключать дроны и программировать "голые" SIM-карты под мобильные станции.

Заметим, Reuters со ссылкой на 3 источника, знакомые с этим вопросом, рассказали, что американские переговорщики настаивают на подписании соглашения о редкоземельных металлах. Если этого не произойдет, в США рассматривают возможность прекращения доступа Украины к системе спутникового интернета Starlink Илона Маска. В частности, Кит Келлог донес еще до Зеленского во время встречи в Киеве 20 февраля – мол, подпишите, иначе это неизбежно.

По данным издания, разговоры вокруг Starlink звучат уже не первый день, а еще с тех пор как министр финансов США Скотт Бессент уехал из Киева с пустыми руками.

Смотрите также Никакой Вэнс не указ: как Европа ответит Америке, почему не покинет Украину и на чьей стороне Китай

Добавим, что Дональд Трамп был разъярен отсутствием продвижений по соглашению. Более того, он начал угрожать Зеленскому, отмечая, что тот "не будет слишком счастливым". Президент США заявил, что "Зеленский спал", когда приехал министр финансов.