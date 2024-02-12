Россияне используют Starlink на фронте: какая может быть польза для Украины

Стало известно, что у оккупантов на фронте появился Starlink. Однако захватчики используют терминалы уже не первый день. Есть несколько вариантов, как их может закупать враг.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, отметив, что их россияне могут закупать индивидуально, через волонтеров. Или, возможно, даже через спецслужбы в третьих странах и регистрировать на граждан этих стран. К слову, об использовании врагом терминалов сообщил, в частности, волонтер Сергей Стерненко.

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"Потом уже использовать на самом деле на территории Украины. SpaceX – компания, которая обеспечивает эту связь, – может не разделять, где украинцы, а где поляки зарегистрированы. Но это на самом деле россияне используют эти станции", – предположил Самусь.

Интересная информация для Украины

Starlink является доступным, качественным и обеспечивает интернет. В целом это американская спутниковая система, которую контролирует Пентагон, разведка США и ЦРУ.

Россияне это используют. ЦРУ слушает и, я надеюсь, будет делиться с нами полной расшифровкой этих разговоров. Возможно, другая интересная информация в онлайн-режиме может поступать к нам,

– сказал заместитель директора Центра исследования армии.

Проследить, где используют эти платформы спутникового интернета, возможно. В страну-агрессора Starlink можно привозить или индивидуально, или это можно сделать благодаря фирмам, которые доставят их через третьи страны.

"Единственный способ эффективный – это FPV-дроны или минометный огонь, артиллерийский, который при определении оборудования, которое использует Starlink, может быть уничтожено украинскими силами. Это работает безотказно", – подчеркнул Михаил Самусь.

Россия использует Starlink на фронте