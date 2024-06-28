В Пентагоне заявили, что заблокировали работу терминалов Starlink, которые оказались у россиян

В Пентагоне фиксируют успешную работу в борьбе со Starlink, которые оказались у российских военных незаконно. Так, работу части терминалов уже удалось заблокировать.

В частности об этом заявляет представитель Пентагона Аманда Дори. Напомним, что первые сообщения о том, что оккупанты используют Starlink на фронте, появились в феврале 2024 года.

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Пентагон блокирует работу Starlink

В СМИ отмечают, что компания SpaceX активно сотрудничала с Пентагоном, чтобы противодействовать незаконной работе терминалов спутниковой связи Starlink, которые оказались у российских захватчиков.

Сначала американские военные обнаружили один терминал на временно оккупированных территориях, а впоследствии – их становилось все больше. В общем удалось обнаружить и остановить работу нескольких сотен Starlink, которыми пользовались оккупанты.

В то же время в Пентагоне убеждены, что несмотря на ограничение использования терминалов Starlink, россияне все равно будут искать способы получить доступ к связи. В США отметили, что оккупационная армия пытается адаптироваться к ситуации на поле боя, поэтому противодействие должно быть более мощным.

Оккупанты используют Starlink