ВСУ окончательно освободили Старомайорское от оккупантов: показываем село на карте

Вооруженные Силы продолжают шаг за шагом освобождать украинские территории, в частности в Донецкой области. Собственно, наши защитники вернули под контроль село Старомайорское Волновахского района.

В четверг, 27 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ деоккупировали Старомайорское в Донецкой области. Ожесточенные бои за населенный пункт длились не одну неделю. 24 Канал показывает на карте, где расположено село.

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Расположение Старомайорска

Стоит сказать, что это село является одним из населённых пунктов на Таврическом направлении. Оно расположено на левом берегу реки Мокри Ялы и граничит с Запорожской областью.

Расстояние до центра общины, поселка Большая Новоселка, составляет около 14 километров и проходит по автодороге Т0518.

Старомайорское (Волновахский район, Донецкая область): ищите на карте от DeepState

Еще 16 июля стало известно, что наши защитники взяли под контроль северную часть этого населенного пункта.

После этого оккупанты пытались ее отбить, однако в конце концов им пришлось начать совершать "жест доброй воли".

25 июля в ВСУ сообщали, что удалось продвинуться еще на 750 метров в глубину противника в районе Старомайорска.

27 июля 2023 можно смело констатировать, что село снова стало украинским. Вооруженные Силы в нем закрепились.

Наш Юг. Наши ребята. Слава Украине,

– прокомментировал президент.

Кроме того, на это отреагировала заместитель главы Минобороны Анна Маляр: "Старомайорское в Донецкой области – освободили. Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт".

Украинские защитники в освобожденном Старомайорске: смотрите трогательное видео

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