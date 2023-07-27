ВСУ окончательно освободили Старомайорское от оккупантов: показываем село на карте
Вооруженные Силы продолжают шаг за шагом освобождать украинские территории, в частности в Донецкой области. Собственно, наши защитники вернули под контроль село Старомайорское Волновахского района.
В четверг, 27 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ деоккупировали Старомайорское в Донецкой области. Ожесточенные бои за населенный пункт длились не одну неделю. 24 Канал показывает на карте, где расположено село.
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Расположение Старомайорска
Стоит сказать, что это село является одним из населённых пунктов на Таврическом направлении. Оно расположено на левом берегу реки Мокри Ялы и граничит с Запорожской областью.
Расстояние до центра общины, поселка Большая Новоселка, составляет около 14 километров и проходит по автодороге Т0518.
Старомайорское (Волновахский район, Донецкая область): ищите на карте от DeepState
- Еще 16 июля стало известно, что наши защитники взяли под контроль северную часть этого населенного пункта.
- После этого оккупанты пытались ее отбить, однако в конце концов им пришлось начать совершать "жест доброй воли".
- 25 июля в ВСУ сообщали, что удалось продвинуться еще на 750 метров в глубину противника в районе Старомайорска.
- 27 июля 2023 можно смело констатировать, что село снова стало украинским. Вооруженные Силы в нем закрепились.
Наш Юг. Наши ребята. Слава Украине,
– прокомментировал президент.
Кроме того, на это отреагировала заместитель главы Минобороны Анна Маляр: "Старомайорское в Донецкой области – освободили. Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт".
Украинские защитники в освобожденном Старомайорске: смотрите трогательное видео
Контрнаступление ВСУ – не остановить
- В международном авторитетном издании Bloomberg констатировали, что Украина начала большое наступление на Юге. По словам экспертов, операции нашей армии набирают обороты – им удается демонстрировать хорошие результаты на поле боя и давать отпор противнику.
- В частности, в командовании нашей армии неоднократно за последние месяцы отмечали, что ВСУ двигаются вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- Вместе с тем Силы обороны имеют существенный успех в южных окрестностях Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, к югу от населенного пункта идет движение вперед украинских защитников.