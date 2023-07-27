Как освобождали Старомайорское в Донецкой области: одесские морпехи показали мощные кадры

Украинские защитники 27 июля сообщили, что они окончательно освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой области от оккупантов. В частности, в деоккупации этого населенного пункта участвовали и боевики 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Военные по этому формированию поделились мощными кадрами того, как они освобождали Старомайорское. Сейчас там идет зачистка.

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Как военные увольняли Старомайорское

Украинские защитники отметили, что 27 июля 2023 года личный состав 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями из 7 отдельного батальона "АРЕЙ" УДА освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. До этого наши военные активно работали по позициям россиян и уничтожали их технику.

После того как последний кафир покинул село, украинские защитники официально развернули украинский флаг на деоккупированной территории,

– сказали морпехи.

Как 35 отдельная бригада морской пехоты увольняла Старомайорское в Донецкой области / Видео с фейсбука 35 отдельной бригады морской пехоты

Напоследок военные произнесли традиционный национальный лозунг – Слава Украине. Также они пожелали славы морской пехоте нашего государства.

Маляр высказалась об освобождении Старомайорского

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также подтвердила информацию о деоккупации населенного пункта Старомайорское в Донецкой области. Наши военные там активно ведут работу по зачистке.

Старомайорское Донецкой области – уволили. Сейчас наши защитники продолжают зачищать населенный пункт,

– сказала она.

Ранее Маляр сообщала также об успехах Вооруженных сил и на Бахмутском направлении. Она подчеркнула, что наши защитники продвигаются на Юге от города-крепости.

Что известно об освобождении Старомайорского