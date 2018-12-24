Стартовала продажа билетов на заключительный матч сборной Украины в отборе на ЧМ-2019: цены

Федерация баскетбола объявила о старте продаж билетов на последний домашний матч сборной Украины в отборе к чемпионату мира-2019.

22 февраля Украина сыграет против Черногории. Поединок пройдет в киевском Дворце спорта. В продажу поступили билеты по цене от 50 до 600 гривен.

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Команда Евгения Мурзина за два поединка до конца отбора сохраняет шансы войти в топ-3, который дает право выйти на ЧМ-2019 в Китае.

1-2 места себе уже обеспечили Испания и Турция. У сборной Украины остаются минимальные шансы на выход на чемпионат. Для этого нашей команде нужно побеждать в оставшихся двух матчах и надеяться на победу Черногории в матче с Латвией, также Украине нужно, чтобы сборная Латвии уступила Испании.

Напомним, кроме Черногории сборной Украины осталось сыграет против Словении на выезде.

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