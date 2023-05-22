Вражеский самолет и более семи сотен солдат: потери врага по состоянию на 22 мая

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако враг только несет колоссальные потери. За последние сутки оккупанты потеряли в Украине 720 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине уже 203 880 солдат. Однако потери врага могут быть больше, поскольку подсчитать погибших россиян трудно из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага в технике

танков – 3785 (+2);

боевых бронированных машин – 7407 (+9);

артиллерийских систем – 3278 (+20);

РСЗО – 565 (+1);

средств ПВО – 327 (+0);

самолетов – 309 (+1);

вертолетов – 294 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8);

крылатых ракет – 1011 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 6129 (+14);

специальной техники – 427 (+2).



Потери России за 22 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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