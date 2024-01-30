"Руководство для шантажистов": у Орбана истерика из-за статьи о якобы антивенгерских планах ЕС

У Виктора Орбана истерика из-за статьи издания Financial Times. В тексте описано, что у ЕС план подрыва венгерской экономики.

Его Европейский Союз может применить, если Орбан заблокирует новый пакет помощи для Украины. Поэтому Орбан сделал ряд заявлений и даже упоминал о 50 миллиардах евро для Украины.

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Какие истерические заявления сделал Орбан

Венгерский премьер заявил изданию Le Point, что статья FT является "своеобразным пособием для шантажистов".

Если коротко, они говорят, что если мы будем вести себя как суверенная страна, то Венгрия сразу же попадет под огромную финансовую блокаду и они свяжут украинский вопрос с верховенством права. Но ведь это не имеет ничего общего между собой! Это был бы Армагеддон в Венгрии,

– пожаловался Орбан.

Он также сказал, что мол не сомневается в правдивости обнародованного в статье плана.

"Зная Брюссель они могут" убежден венгерский премьер.

Что известно о деньгах для Украины