Статуэтка в подарок: в России набирает обороты новый флешмоб, ужасающий пропагандистов
В России набирает обороты флешмоб "Подари пропагандисту статуэтку". "Подарки" для военных экспертов приезжают по почте или курьерской доставке.
В сети ходят публикации, что пропагандисты в таких случаях сразу паникуют и вызывают правоохранителей. Посылки открывают саперы, сообщает 24 Канал.
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Новый флешмоб пугает оккупантов
На днях "подарок" получил так называемый военный эксперт Константин Сивков. Кто направил бюст пропагандисту, не сообщают, но россиянин почему-то запаниковал и вызвал полицию. Те, в свою очередь, позвонили саперам, которые и "распаковали подарок".
Подробности инцидента пропагандисты не сообщают. Однако Сивков уже цинично обвинил по всему Украину и назвал это "спецоперацией СБУ".
Статуэтка, которую получил Сивков / Фото с росСМИ
По информации украинского активиста Сергея Стерненко, такие статуэтки уже получили Владислав Шурыгин, Константин Исаев, Тимофей Сергейцев и многие другие пропагандисты.
Как выяснилось позже, 12 апреля мастерская в Ульяновске получила заказ на изготовление 5 гипсовых бюстов с маршалом Жуковым. Заказчик попросил отвезти "подарки" через частную компанию по экспресс-доставке "СДЭК".
В графе "Получатели" было указано 5 имен – Константин Сивков, Константин Исаев, Владислав Шурыгин, Михаил Терещенко и Тимофей Сергейцев.
Имена пропагандистов, на которые заказали "подарки" / Фото с росСМИ
Заказчик "Сань Белозеров" написал в частные сообщения мастерской на странице в соцсетях. После того как онлайн-заказ был принят, мужчина перевел с карты некоторого Кирилла Небогатова почти 10 тысяч рублей за бюсты. В стоимость вошли и изготовление статуэток, и экспресс-доставка.
Заказ и доставку оплатили сразу / Фото с росСМИ
Уже 17 апреля бюсты приехали в Москву и вызвали большую панику. Правоохранители пытаются разыскать заказчика статуэток "Санька Белозерова", однако информации о нем не так много. На страницах в соцсетях удалось узнать только то, что мужчина учился в военной академии Смоленска и, согласно публикациям во "Вконтакте", поддерживал так называемую "спецоперацию".
Бюсты, заказавшие в подарок российским пропагандистам / Фото с росСМИ
После смерти Татарского пропагандисты паникуют
- 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга раздался взрыв во время "творческого вечера" Владлена Татарского. Как утверждали пропагандисты, взрывчатка была спрятана в статуэтке, подаренной ему накануне.
- Девушку, которая якобы принесла статуэтку со взрывчаткой, разыскали очень быстро. МВД обвинило во всем Дарью Трепову. Впоследствии девушка даже "призналась" на видео в совершении преступления.
- После того, как российский пропагандист умер от взрыва статуэтки, оккупанты очень боятся таких "подарков". Своеобразный флешмоб набирает обороты в России, что ужасает "военных экспертов".