В Бердянске, Мелитополе и Мариуполе одновременно были взрывы
Россияне крепко держатся на оккупированных территориях Юга, запугивая граждан и заставляя их повиноваться себе. Но в подполье неутомимо работают наши партизаны.
Время от времени в южных регионах раздаются взрывы. А буквально вчера, 26 марта, анонсировали новые сюрпризы для оккупантов.
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Что известно об одновременных взрывах в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко использовал красивые метафоры.
В одно и то же время взрывы прогремели в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе. Оккупанты заявили, что отработала ПВО. А мы ставим свечку Святой Бавовне и начинаем искать последствия. Хорошо,
– потроллил он оккупантов.
Канал "Мариуполь.Сопротивление" написал, что взрыв, вероятно, прозвучал в Центральном районе города.
Руководительница Бердянской ГВА Виктория Галицына указала, что взрыв в Бердянске слышали "по всей нагорной части города".
В Мелитополе оккупанты призвали пройти в укрытие и, конечно же, заявили о работе ПВО. А украинские партизаны написали, что ПВО оккупантов в шоке.
Немного о ситуации в оккупации
Для понимания того, что происходит в оккупированных украинских городах, приведем фото. Захватчики делают все, чтобы люди видели фамилию Путина даже тогда, когда идут за хлебом и молоком.
Улицы Мелитополя, март 2024 года / Фото "Злая мавка"
Российские добровольцы даже предлагали Путину обменять Мелитополь на Белгород.
А в Бердянске больше российских военных, чем местных.
В то же время расстояние между этими важными городами совсем небольшое – менее 200 километров. Поэтому часто взрывы раздаются именно в этом квадрате.
Накануне движение сопротивления обнаружило важное расположение оккупантов
26 марта в эфире 24 Канала Петр Андрющенко сообщил: партизаны нашли, где базируются подразделения, которые обеспечивают российскую логистику.
В тот же день в своем телеграм-канале он выложил большой пост о ситуации.
Благодаря фиксации и сопровождению военных колонн с инженерными сооружениями через Мариуполь удалось обнаружить новое место базирования оккупантов в Розовском районе Запорожской области на территории сельхозпредприятия. Именно здесь размещаются инженерные подразделения и подразделения, отвечающие за военную логистику "на ноль". Хотя после фиксации можно наверняка говорить "размещались",
– рассказал он.