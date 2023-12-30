Зеленский провел итоговую Ставку: определили стратегию ВСУ на 2024 год

Владимир Зеленский 30 декабря провел последнюю в 2023 году Ставку. На ней он вместе с военным командованием проанализировал боевые действия в уходящем году.

Он отметил, что были как победы, так и вещи, нуждающиеся в совершенствовании. Украине удалось достичь сдвигов по вопросам обеспечения безопасности.

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Детали о Ставке

Владимир Зеленский 30 декабря провел итоговую и последнюю в 2023 году Ставку Главнокомандующего. На ней подвели военные итоги года, а также проанализировали результаты ведения боевых действий и принятые решения. То есть, что было сделано правильно, а что нуждалось в совершенствовании.

С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения Сил обороны на будущий год,

– сообщил президент.

Украинский лидер отметил, что в этом году Украина не отступила ни на одном направлении на земле. Также ВСУ удалось вернуть себе море и сделать небо более безопасным. Зеленский подчеркнул, что они продолжают работать как одна команда. В конце он поблагодарил каждого и каждую, кто отдает все силы ради победы Украины.

Борьба продолжается