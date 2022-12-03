Говорили о восстановлении духовной независимости Украины: Зеленский снова собирал Ставку

В субботу, 3 декабря, Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Командующие войсками доложили об актуальной ситуации на фронтах и успехах деоккупации украинских территорий.

В ходе заседания члены Ставки проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники. Кроме того, обсудили обеспечение сил обороны вооружением и боеприпасами.

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На что обратили внимание

Участники заседания проанализировали ход восстановления энергетической системы Украины и реализацию мер по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры.

Также обсудили продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины.

Напомним, что в четверг, 1 декабря, Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Сведения об этом юридическом лице уже внесли в Единый государственный реестр.

Вопрос Киево-Печерской Лавры: ход событий