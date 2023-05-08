Главная тема – усиление защиты критических объектов: Зеленский снова собирал Ставку

Состоялось очередное заседание ставки Верховного Главнокомандующего. На нем глава нашего государства вместе с командующими ВСУ и военными чиновниками высшего ранга обсудил ситуацию в стране.

В понедельник, 8 мая, Россия выпустила десятки воздушных целей по нашему государству. Собственно, тема последствий воздушных атак и их предотвращение стала ключевой на очередном заседании Ставки.

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Участники заслушали информацию о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских войск и об их преодолении, обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

Кроме того, украинский лидер заслушал доклад о ситуации на линии фронта. В частности, командующие ОСУВ доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах ответственности таких оперативно-стратегических группировок войск:

"Хортица";

"Таврия";

"Одесса";

"Север".

Также участники Ставки проанализировали состояние обеспечения подразделений ВСУ вооружением и боеприпасами. Было принято во внимание и состояние подготовки и комплектования новосозданных бригад.

Отдельно был заслушан доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для нужд украинской армии в текущем году,

– указано в источнике.

Собственно заметим, что в этом заседании приняли участие:

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак;

начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов;

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный;

Премьер-министр Денис Шмыгаль;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;

командующие родов войск и оперативных направлений;

члены правительства, главы силовых ведомств и правоохранительных органов.

Какая ситуация на фронте

Враг продолжает обстреливать гражданское население в прифронтовых регионах и, как отмечают в Генштабе, сосредотачивает основные усилия на продвижении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за минувшие сутки на этих участках фронта было отражено около 55 атак оккупантов.

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Собственно, самые ожесточенные бои ведутся за Марьинку и Бахмут. Кстати, во втором из перечисленных населенных пунктов ситуация особенно напряженная. К тому же, на днях глава вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что его наемники выходят из города.

Им на замену якобы должны будут прийти бойцы самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова.