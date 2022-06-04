Стефанчук попросил у министерства обороны Германии подводные лодки

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил благодарность немецкому Правительству за уже сделанные шаги и отметил важность быстрого снабжения современного оружия.

Он объяснил, что оружие – это вопрос выживания Украины как государства, а также защиты народа. Каждый день, проходящий с момента принятия решения к его имплементации, забирает у Украины лучших сыновей и дочерей.

Вскоре Украина получит необходимое оружие и перейдет в интенсивное контрнаступление, – Подоляк

Руслан Стефанчук отметил, что именно поэтому поставки новейшей техники в Украину – это вопрос ускорения общей победы.

Также он подчеркнул, что Украина готова к сотрудничеству с Германией в оборонной сфере, как сегодня, так и в будущем. "Рассчитываю, что системы IRIS-T в кратчайшие сроки смогут быть поставлены в Украину и защищать украинские города от налетов российской авиации и ракетных обстрелов", - сообщил Стефанчук.

Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем,

– сообщил Руслан Стефанчук.

По его словам, украинцы будут стоять до победы, но нужна помощь Германии — скорые решения и их скорая имплементация. Скорость определяет сегодня фактор общей победы.

Что известно о поставках оружия Украине: последние новости

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 3 июня встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом. Политики обсудили, в частности, поставки ФРГ в Украине тяжелого вооружения . Олаф Шольц заявил, что Украина получит современную систему противовоздушной обороны.

США утвердили передачу Украине реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. Бесспорно, нашему государству нужно их больше, но даже они значительно усилят украинских военных. Наши защитники уже начинают проходить обучение по их овладению.

Российские пропагандисты продолжают придумывать лжи , что Украина будет использовать предоставленные партнерами РСЗО для атаки по территории страны-агрессорки. Это еще раз решили опровергнуть в Офисе Президента. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что это очередной вброс со стороны России. Таким образом, пропагандисты стремятся сделать все возможное, чтобы доверие между Украиной и США было подорвано.

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Украина как можно быстрее получала военную помощь. Иногда от принятия решения к конкретной передаче оружия уходит всего день.

Обратите внимание – в Германии прозвучало циничное заявление о помощи Украине: смотрите видео