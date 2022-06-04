Він пояснив, що зброя – це питання виживання України як держави, а також захисту народу. Кожний день, який проходить із моменту прийняття рішення до його імплементації, забирає в України найкращих синів і дочок.
Важливо Невдовзі Україна отримає необхідну зброю та перейде в інтенсивний контрнаступ, – Подоляк
Руслан Стефанчук зазначив, що саме тому поставки найновітнішої техніки до України — це питання прискорення спільної перемоги.
Також він наголосив, що Україна готова до співпраці з Німеччиною в оборонній сфері як сьогодні, так і в майбутньому. "Розраховую, що системи IRIS-T в найкоротші терміни зможуть бути поставлені до України та захищати українські міста від нальотів російської авіації та ракетних обстрілів", – повідомив Стефанчук.
Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому,
– повідомив Руслан Стефанчук.
За його словами, українці стоятимуть до перемоги, але потрібна допомога Німеччини — швидкі рішення та їх швидка імплементація. Швидкість визначає сьогодні фактор нашої спільної перемоги.
Що відомо про постачання зброї Україні: останні новини
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 3 червня зустрівся у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Політики обговорили, зокрема, постачання ФРН Україні важкого озброєння. Олаф Шольц заявив, що Україна отримає сучасну систему протиповітряної оборони.
- США затвердили передачу Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS та MLRS. Безперечно, нашій державі потрібно їх більше, утім, навіть вони значно підсилять українських військових. Наші захисники вже починають проходити навчання з їх опанування.
- Російські пропагандисти продовжують вигадувати брехні, що Україна використовуватиме надані партнерами РСЗВ для атаки по території країни-агресорки. Це вкотре вирішили спростувати в Офісі Президента. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив, що це черговий вкид з боку Росії. Таким чином пропагандисти прагнуть зробити все можливе, щоб довіра між Україною та США була підірваною.
- Сполученні Штати зацікавлені в тому, щоб Україна якнайшвидше отримувала військову допомогу. Інколи від прийняття рішення до конкретної передачі зброї минає всього день.
Зверніть увагу – у Німеччині пролунала цинічна заява про допомогу Україні: дивіться відео