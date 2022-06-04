Він пояснив, що зброя – це питання виживання України як держави, а також захисту народу. Кожний день, який проходить із моменту прийняття рішення до його імплементації, забирає в України найкращих синів і дочок.

Важливо Невдовзі Україна отримає необхідну зброю та перейде в інтенсивний контрнаступ, – Подоляк

Руслан Стефанчук зазначив, що саме тому поставки найновітнішої техніки до України — це питання прискорення спільної перемоги.

Також він наголосив, що Україна готова до співпраці з Німеччиною в оборонній сфері як сьогодні, так і в майбутньому. "Розраховую, що системи IRIS-T в найкоротші терміни зможуть бути поставлені до України та захищати українські міста від нальотів російської авіації та ракетних обстрілів", – повідомив Стефанчук.

Не виключаю отримання від Німеччини підводних човнів, тому що ми готові стати оборонним східним кордоном усієї Європи. І ця співпраця буде взаємовигідною як на цьому етапі, так і в майбутньому,

– повідомив Руслан Стефанчук.

За його словами, українці стоятимуть до перемоги, але потрібна допомога Німеччини — швидкі рішення та їх швидка імплементація. Швидкість визначає сьогодні фактор нашої спільної перемоги.

Що відомо про постачання зброї Україні: останні новини

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 3 червня зустрівся у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Політики обговорили, зокрема, постачання ФРН Україні важкого озброєння. Олаф Шольц заявив, що Україна отримає сучасну систему протиповітряної оборони.

США затвердили передачу Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS та MLRS. Безперечно, нашій державі потрібно їх більше, утім, навіть вони значно підсилять українських військових. Наші захисники вже починають проходити навчання з їх опанування.

Російські пропагандисти продовжують вигадувати брехні, що Україна використовуватиме надані партнерами РСЗВ для атаки по території країни-агресорки. Це вкотре вирішили спростувати в Офісі Президента. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив, що це черговий вкид з боку Росії. Таким чином пропагандисти прагнуть зробити все можливе, щоб довіра між Україною та США була підірваною.

Сполученні Штати зацікавлені в тому, щоб Україна якнайшвидше отримувала військову допомогу. Інколи від прийняття рішення до конкретної передачі зброї минає всього день.

Зверніть увагу – у Німеччині пролунала цинічна заява про допомогу Україні: дивіться відео