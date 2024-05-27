Европейские страны НАТО создадут "стену беспилотников" для защиты от России, – The Telegraph
Источник:The Telegraph
Европейские партнеры по НАТО планируют создание так называемой стены беспилотников, о чем пишут западные СМИ. Нужна она для защиты от возможной агрессии и провокаций со стороны России.
По словам аналитиков, расположена стена будет вдоль границ. Над проектом работают такие страны, как Норвегия, Польша и Финляндия совместно со странами Балтии – Эстонией, Латвией и Литвой.
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Европа готовится защищаться
Страны Североатлантического альянса, которые граничат с Россией, все больше беспокоятся о возможном нападении по приказу самопровозглашенного президента Владимира Путина.
На соответствующий шаг Москва с большей вероятностью пойдет, если потерпит поражение Украина. Поэтому и европейские государства взялись за создание стены из БПЛА.
Это совершенно новая вещь. Граница беспилотников от Норвегии к Польше позволит защититься от провокаций со стороны недружественных стран,
– констатировала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
В то же время аналитики вспоминают, что:
- Польша уже потратила миллиарды средств на модернизацию обороны своей границы с Беларусью;
- Эстония построила сеть пограничных военных бункеров для защиты;
- Финляндия присоединилась к НАТО – эта страна имеет общую границу с Россией, которая простирается на 1 300 километрах.
Российские провокации на границе
- Уже длительное время Москва использует мигрантов как оружие, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. В 2023 году Финляндия даже была вынуждена закрыть пункты пропуска с Россией после того, как Кремль привез мигрантов из Азии и отправил их через границу на велосипедах.
- Также 21 мая на сайте правительства России появился так называемый приказ об "одностороннем изменении границы" с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Инициативу подало кремлевское Министерство обороны, но после огласки документ исчез с сайта.
- Уже 23 мая Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. США и Евросоюз требуют объяснений от Кремля учитывая такие провокации. Они понимают, что Россия испытывает реакцию Запада.