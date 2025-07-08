Если есть свободное время, я еду и делаю себе маникюр, – "Анаконда" о стереотипах относительно армейцев
- Военная Дарья, известная как "Анаконда", рассказала о стереотипах относительно внешнего вида военных.
- Она подчеркивает, что опрятность – это личная потребность, а не роскошь, и делает маникюр, когда есть время и возможность.
В обществе существует стереотип, что военные якобы должны быть всегда в грязи. Чистая форма, опрятный вид или маникюр иногда вызывают волну критики.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала военная Дарья, известная под позывным "Анаконда".
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Об ухоженности на службе
В соцсетях можно встретить комментарии, мол, если военный имеет опрятный вид, значит, он "барбершопный воин". Внешний вид в чистой форме, с прической или даже маникюром раздражает часть такой аудитории.
Однако военная отмечает, что опрятность – это не роскошь, а личная потребность.
Когда ты едешь на съемку, интервью давать или еще что-то – ты же не поедешь в болоте или грязный,
– рассказала военная.
"Анаконда" добавляет, что делает маникюр, когда есть время и возможность, потому что ей так комфортно.
Относительно стереотипов о девушках в армии, то Дарья посоветовала не бояться службы, ведь есть много разнообразной работы.
Есть девушки в штабе, делопроизводители, есть повара, много разных должностей. Главное – найти то, где будешь наиболее полезной,
– добавила она.
К слову, военная убеждена, что несмотря на надежды на скорое завершение войны, Украине, вероятно, придется еще несколько лет противостоять России.