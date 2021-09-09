Стоял костью в горле российских властей, – адвокат о заместителе главы Меджлиса

Недавно оккупанты пришли с обысками к заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Его задержали и увезли в неизвестном направлении.

Очевидно, что Джелял не нравился оккупантам, ведь он является одним из лидеров крымских татар, который продолжил оставаться на временно оккупированных территориях. Об этом в эфире 24 канала сказал адвокат Николай Полозов.

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"На протяжении всего этого времени он стоял костью в горле российских властей", – подчеркнул Полозов.

Крымская платформа стала триггером

По его словам, оккупанты выбрали обвинять в диверсии, чтобы связать крымских татар даже не с экстремистской, а уже с террористической деятельностью.

По моему мнению, последней каплей, триггером стало его (Джеляла – 24 канал) участие в саммите Крымской платформы,

– отметил адвокат.

Он считает, что следующим шагом будет преследование людей, которые как-то имели отношение к структурам Меджлиса.

Глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к России из-за задержания крымских татар. Он считает, что действия оккупантов – месть за успешное проведение Крымской платформы.

"Репрессии активизируются. Несмотря на то, что они не массовые, а локализованные, все равно говорится уже о более 100 человек, большая часть из них – крымские татары", – добавил Полозов.

Адвокат рассказал о судьбе Джеляла: смотрите видео

Способ освободить крымских татар

Сейчас, как сказал Полозов, нельзя дать конкретный рецепт освобождения крымских татар. По его мнению, соответствующий план должны создавать в Министерстве иностранных дел Украины.

"Суда вообще нет, это сказки для тех, кто не разбирается (в ситуации – 24 канал). Единственный способ их освободить – это политическое давление", – подчеркнул адвокат.

Действия оккупантов против крымских татар активизировались

Российские силовики задержали Эльдара Одаманова, Азиза и Асана Ахтемових, а также – Шевкета Усеинова.

Оккупанты также пришли с обысками к Нариману Джелялу, которого задержали и увезли в неизвестном направлении.

Сейчас всем избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Их обвиняют якобы в организации диверсии на газопроводе в селе Первомайское в оккупированном Крыму. Мол, братья Ахтемовы были исполнителями, а Джелял – посредником.

Диверсию, по версии оккупантов, организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В украинском МИД считают, что соответствующие задержания направлены на то, чтобы запугать представителей крымскотатарского народа и вытеснить его с временно оккупированного полуострова.