Стояли в форме на коленях: партизаны на Херсонщине задержали 2 оккупантов
Жители временно оккупированных территорий Украины не перестают сопротивляться захватчикам. Так, херсонские партизаны задержали двух оккупантов и отобрали у них оружие.
Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Херсона Марина Савченко. По ее словам, партизанское движение в городе работает очень активно, а ситуация для оккупантов очень напряженная. И украинцы, которым удалось поймать двух российских военных, являются доказательством этого.
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Журналистка рассказала, что партизаны сняли с оккупантами видео. В ролике захватчики в военной форме стояли на коленях. Так украинцы передали "привет" другим оккупантам и сказали, что знают по меньшей мере 3 адреса в Херсоне, по которым поселились россияне.
Заявили, что для них уже готовят коктейли Молотова, а мочить их будут их же оружием. И показали каким – теми автоматами, которые забрали у этих двух оккупантов,
– рассказала корреспондент.
Корреспондент из Херсона рассказала о ситуации в городе: смотрите видео
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- В результате обстрела Кочубеевской сельской территориальной общины 21 июня на поле и в лесу начался масштабный пожар. Огонь перекинулся на село, в результате чего сгорели хозяйственные постройки. Также сильно пострадали жилые дома, были перебиты линии электропередач и убит крупный рогатый скот.
- Однако местные жители не отчаиваются. Их усилиями локализовали огонь и возобновили электро- и газоснабжение.
- Кроме обстрелов, оккупанты на Херсонщине разыскивают коллаборантов, которые согласились бы с ними сотрудничать. Если им отказывают, захватчики могут похищать и издеваться над ними. Особое внимание они обращают на известных людей или работников критических предприятий.
- Поскольку ВСУ уверенно идут в контрнаступление на Юге, оккупанты начали беспокоиться. Они надеются удержать Херсон, строят оборону и готовятся к городским боям. Учитывая это жителей города и области в очередной раз просят эвакуироваться при первой же возможности.
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