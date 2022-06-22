Стояли в форме на коленях: партизаны на Херсонщине задержали 2 оккупантов

Жители временно оккупированных территорий Украины не перестают сопротивляться захватчикам. Так, херсонские партизаны задержали двух оккупантов и отобрали у них оружие.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Херсона Марина Савченко. По ее словам, партизанское движение в городе работает очень активно, а ситуация для оккупантов очень напряженная. И украинцы, которым удалось поймать двух российских военных, являются доказательством этого.

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Журналистка рассказала, что партизаны сняли с оккупантами видео. В ролике захватчики в военной форме стояли на коленях. Так украинцы передали "привет" другим оккупантам и сказали, что знают по меньшей мере 3 адреса в Херсоне, по которым поселились россияне.

Заявили, что для них уже готовят коктейли Молотова, а мочить их будут их же оружием. И показали каким – теми автоматами, которые забрали у этих двух оккупантов,

– рассказала корреспондент.

Корреспондент из Херсона рассказала о ситуации в городе: смотрите видео

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