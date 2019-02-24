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      Столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии: пострадали более 300 человек

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      На границе Венесуэлы и Колумбии произошли столкновения
      На границе Венесуэлы и Колумбии произошли столкновения / Фото из открытых источников

      Во время столкновений между волонтерами и венесуэльскими правоохранительными органами на границе последние применили слезоточивый газ и нелетальное оружие.

      Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, выступая на пресс-конференции в городе Кукута на границе с Венесуэлой заявил, что среди пострадавших не менее 285 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

      Читайте также: Переворот в Венесуэле: на границе с Бразилией произошли столкновения, есть погибшие

      Правоохранители Венесуэлы попытались разогнать людей, собравшихся на мосту имени Симона Боливара. Граждане Колумбии и Венесуэлы пришли на мост, чтобы принять участие в передаче гуманитарной помощи Венесуэле.

      Смотрите видео: столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии

       

      Впоследствии представители колумбийских вооруженных сил начали развертывание вблизи моста Симона Боливара на границе с Венесуэлой в городе Кукута.

      Военнослужащие колумбийских вооруженных сил дислоцировались у моста Симона Боливара, когда сотрудники венесуэльской полиции вошли на территорию Колумбии,
      – говорится в сообщении телеканала TVV.

      Что происходит в Венесуэле?

      – Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.

      Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны.

      – Диктатора Мадуро поддержали глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

      – Украинские правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на подмогу Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.

      – В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 40 человек, задержали примерно 900 активистов, среди них – 80 детей.

      – 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.

      – 4 февраля главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы, Великобритании и Украины заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы, поскольку ультиматум о досрочных выборах не был выполнен Мадуро.

      – Впоследствии ряд стран направил гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.

      – 21 февраля Мадуро закрыл границу Венесуэлы с Бразилией.

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны выехало почти три миллиона граждан, что больше, чем 10% всего населения.

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      Теги: Латинськая Америка Колумбия столкновения Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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