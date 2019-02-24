Сутички на кордоні Венесуели та Колумбії: постраждали понад 300 людей
Під час зіткнень між волонтерами і венесуельськими правоохоронними органами на кордоні останні застосували сльозогінний газ та нелетальну зброю.
Міністр закордонних справ Колумбії Карлос Ольмес Трухільо, виступаючи на прес-конференції в місті Кукута на кордоні з Венесуелою заявив, що серед постраждалих щонайменше 285 венесуельців та 30 колумбійців.
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Правоохоронці Венесуели спробували розігнати людей, які зібралися на мосту імені Сімона Болівара. Громадяни Колумбії і Венесуели прийшли на міст, щоб взяти участь в передачі гуманітарної допомоги Венесуелі.
Дивіться відео: сутички на кордоні Венесуели та Колумбії
Згодом представники колумбійських збройних сил почали розгортання поблизу моста Сімона Болівара на кордоні з Венесуелою в місті Кукута.
Військовослужбовці колумбійських збройних сил дислокувалися біля мосту Сімона Болівара, коли співробітники венесуельської поліції увійшли на територію Колумбії,
— йдеться в повідомленні телеканалу TVV.
Що відбувається у Венесуелі?
– Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
– Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни.
– Диктатора Мадуро підтримали очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
– Українські правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
– В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.
– 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.
– 4 лютого глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви, Великобританії та України заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели, оскільки ультиматум про дострокові вибори не був виконаний Мадуро.
– Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.
– 21 лютого Мадуро закрив кордон Венесуели із Бразилією.
До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.