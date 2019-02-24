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      Сутички на кордоні Венесуели та Колумбії: постраждали понад 300 людей

      149 Читать новость на русском
      На кордоні Венесуели та Колумбії відбулися сутички
      На кордоні Венесуели та Колумбії відбулися сутички / Фото з відкритих джерел

      Під час зіткнень між волонтерами і венесуельськими правоохоронними органами на кордоні останні застосували сльозогінний газ та нелетальну зброю.

      Міністр закордонних справ Колумбії Карлос Ольмес Трухільо, виступаючи на прес-конференції в місті Кукута на кордоні з Венесуелою заявив, що серед постраждалих щонайменше 285 венесуельців та 30 колумбійців.

      Читайте також: Переворот у Венесуелі: на кордоні із Бразилією відбулися сутички, є загиблі

      Правоохоронці Венесуели спробували розігнати людей, які зібралися на мосту імені Сімона Болівара. Громадяни Колумбії і Венесуели прийшли на міст, щоб взяти участь в передачі гуманітарної допомоги Венесуелі.

      Дивіться відео: сутички на кордоні Венесуели та Колумбії

       

      Згодом представники колумбійських збройних сил почали розгортання поблизу моста Сімона Болівара на кордоні з Венесуелою в місті Кукута.

      Військовослужбовці колумбійських збройних сил дислокувалися біля мосту Сімона Болівара, коли співробітники венесуельської поліції увійшли на територію Колумбії,
      — йдеться в повідомленні телеканалу TVV.

      Що відбувається у Венесуелі?

      – Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.

      Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни.

      – Диктатора Мадуро підтримали очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.

      – Українські правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.

      – В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.

      – 3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.

      – 4 лютого глави Швеції, Іспанії, Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Литви, Великобританії та України заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом Венесуели, оскільки ультиматум про дострокові вибори не був виконаний Мадуро.

      – Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.

      – 21 лютого Мадуро закрив кордон Венесуели із Бразилією.

      До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

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      Теги: Венесуела Сутички Колумбія Латинська Америка
      Джерело: 24 Канал
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