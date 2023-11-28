Надо готовиться, – Столтенберг объяснил, что Россия планирует сделать с Украиной зимой

Йенс Столтенберг призвал страны-члены НАТО не прекращать поддерживать Украину. Ожидается, что они подтвердят твердую поддержку нашего государства на встрече Совета Украина – НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил 28 ноября на пресс-конференции в Брюсселе. Он заявил, что ситуация в Украине будет рассмотрена на заседании министров иностранных дел стран Альянса.

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О чем предупредил Столтенберг

Генсек НАТО допустил усиление атак со стороны России по объектам украинской инфраструктуры этой зимой.

Мы видим интенсивные боевые действия вдоль линии фронта. И мы видим волны ударов беспилотников по украинским городам, объектам инфраструктуры. И нужно готовиться к большему количеству нападений против украинских городов,

– сказал Столтенберг.

Он назвал очень важным вопрос продолжения поддержки Украины странами-членами НАТО.

Что говорят о планах России на зиму