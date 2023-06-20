Украинское командование делает правильные решения, – в НАТО прокомментировали наступление ВСУ

Украинские воины в последние недели делают значительные успехи на поле боя, наступая на Востоке на Юге. Благодаря правильным решениям украинского командования ВСУ прорывают оборону врага.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он уверен в победе нашего государства.

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"НАТО не будет стороной конфликта"

Мы видим, что Украина продвигается, но бои идут очень тяжелые при ожесточенном сопротивлении россиян, наладивших хорошую оборону. Но я уверен, что украинское командование принимает правильные оперативные решения,

– заметил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Украина нуждается в постоянной поддержке от союзников, чтобы освободить свою территорию и иметь лучшие переговорные позиции. В то же время Столтенберг заявил, что НАТО не является и не будет стороной конфликта.

Добавим, что политик подтвердил начало обучения украинских пилотов на истребителях 5-го поколения и поблагодарил страны, которые присоединились к этому. По его словам, эти учения показывают готовность НАТО поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Украина и НАТО: коротко