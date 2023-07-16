Storm Shadow и ATACMS: какая ракета эффективнее на вооружении в ВСУ

Оккупанты регулярно хвастаются тем, что якобы "сбили" ракеты Storm Shadow. Однако заявления врага на самом деле не имеют под собой оснований.

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан заверил, что прежде чем верить рапортам россиян о якобы "уничтожении" дальнобойных ракет, необходимо исследовать обломки "сбитых" ракет. А также убедиться, что это остатки именно Storm Shadow. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Обманки выдают за Storm Shadow

Сейчас из публичного хвастовства оккупантов и свидетельств якобы "сбивания" Storm Shadow можно сделать выводы, что они уничтожили только ракеты-обманки. Их задача – оттягивать силы ПВО противника на себя.

"Однако при этом остается спорным вопрос, действительно ли они их сбили, или это остатки после поражения. Когда были первые пуски ракет и их система ПВО давала сбои, тогда летели в цель и боевые ракеты, и обманки. И их остатки и могли демонстрировать оккупанты ", – объяснил военный эксперт.

ATACMS проще запустить

Однако когда партнеры передадут нам дальнобойные ракеты ATACMS в большом количестве, они значительно помогут нашим силам. ATACMS несут менее мощную боевую часть, чем Storm Shadow. Но она тяжелее, потому что это – баллистическая ракета.

У США тысячи единиц ATACMS, и если мы получим эти ракеты, то будем оперировать не десятками Storm Shadow или SCALP-EG, а сможем рассчитывать, по крайней мере, на сотни ATACMS. И это нам очень поможет,

– подчеркнул Кузан.

Кроме того, совершить пуски ATACMS – гораздо проще. Ведь для того, чтобы запустить две ракеты Storm Shadow, нужно поднять в небо самолет. А для запуска ATACMS требуется пусковая установка HIMARS.

"Это сохранит нам время, и при условии, если у нас будет больше вражеских целей, а противник рассредоточивает свои ресурсы, нам нужно будет произвести больше выездов HIMARS, потребуется больше ракет ATACMS и быстрее совершать пуски. Тогда сможем эффективно подавить противника и накрыть его плотным огнем", – подчеркнул военный эксперт.

Вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS в течение многих месяцев рассматривается в Белом доме. Это подтвердил президент США Джо Байден. Также он считает, что у Украины есть "эквивалент ATACMS". По его мнению, сейчас украинским силам больше всего нужны артиллерийские снаряды, и США "над этим работают".

Военный эксперт рассказал о преимуществах ракет Storm Shadow, ATACMS и кассетных боеприпасов: смотрите видео

Кассетные боеприпасы накроют большую площадь

Также не следует пренебрегать кассетными боеприпасами, переданными Украине Соединенными Штатами. Кроме того, ATACMS создавалась как ракета, являющаяся носителем именно кассетных боеприпасов.

Если нам передадут еще и ракеты с кассетными боеприпасами, отметил он, то мы сможем накрывать площадь около 30 квадратных километров, а это достаточно существенная площадь для поражения.

Например, на Купянско-Лиманском направлении, где линия фронта растянулась приблизительно на 120 километров, на сегодняшний день максимально высокая концентрация сил врага – примерно 120 тысяч личного состава. Это означает, что на каждом километре находятся около 1000 бойцов. И накрытие кассетными боеприпасами трех километров приведет к тому, что около трех тысяч человек могут попасть под потенциальную зону поражения. А также техника и укрепление.

"И для поражения сил врага нам нужно большое количество кассетных боеприпасов", – отметил Сергей Кузан.

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