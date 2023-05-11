Такого оружия в ВСУ еще не было: какие задачи могут выполнять ракеты Storm Shadow

Украине официально передали крылатые ракеты Storm Shadow. Это оружие может оказать существенное влияние на ход войны. Теперь для оккупантов не будет никакого безопасного места для расположения своих складов и военных штабов.

Крылатые ракеты Storm Shadow позволят взять под огневой контроль всю временно оккупированную территорию Украины. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Крамаров – военный эксперт.

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Основные характеристики Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 11 мая официально подтвердил отправку Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. В то же время, он не ответил на вопрос, есть ли ограничения в использовании Украиной ракет Storm Shadow.

Это очень эффективное оружие. Интересная ремарка, что касается дальности. Ракеты на вооружении ВС Британии и Франции имеют дальность до 560 км. Есть дальность до 300 километров. Мы не знаем, какая модификация предоставлена Украине. Ракета является новым типом вооружения, которого в распоряжении ВСУ это не было,

– подчеркнул Андрей Крамаров.

Storm Shadow – это современная крылатая ракета, которая имеет 5 параллельно рабочих способов навигации:

GPS-навигация;

работающая инерционная система, пользуясь электронными гироскопами;

системы TERCOM и TERPROM, позволяющие спутнику направлять из командного пункта эту ракету в обход сил ПВО. Эффективно ее запускать даже в переменном ландшафте местности с резкими перепадами высот. При этом идти на высоте 30-40 метров, устанавливая ловушки – радиоэлектронные помехи для работы ПВО врага.

Система Stealth – это материалы, значительно снижающие коэффициент рассеяния, то есть отражение в радиолокационных средствах, которую применяют в фюзеляже самой ракеты.

Эта ракета позволяет даже в модификации до 300 км взять под огневой контроль всю временно оккупированную территорию Украины.

Основной задачей для этих ракет является уничтожение хорошо укрепленных бронированных танков или подземных бункеров или складов с вооружением противника. Потому что у нее тандемная боевая часть: сначала она пробивает большой слой бетона или железобетона, после того – с определенной задержкой детонирует.

Основная боевая часть использовалась для уничтожения командных штабов, а также лидеров Исламского государства 2015-2016 в конфликте в Сирии. Работа ракеты была очень эффективной.

Андрей Крамаров о ракетах Storm Shadow для Украины: смотреть видео

Все русское – под угрозой

После получения этих ракет для нашего врага на оккупированных территориях не будет ни одного безопасного места для размещения военных штабов даже стратегического уровня. Кроме того, склады вооружения окупантов тоже в большой опасности.

Враг несколько менял свою логистику после освобождения Херсона и растягивал ее на расстояние более 70 километров, чтобы мы не могли поражать по ним ракетными системами HIMARS и MARS-2. Теперь они все должны просто убирать с территории Украины,

– подчеркнул военный эксперт.

Все потому, что они не просто в зоне нашего поражения, но и теперь у Украины действительно эффективное средство для уничтожения как генералов, так и больших складов с вооружением.

Украина Storm Shadow: что известно