Ракеты Storm Shadows для Украины: что могло убедить Великобританию

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет. Нельзя исключать, что на территории Украины находится все необходимое вооружение для начала контрнаступления, однако стоит по этому поводу быть очень осторожными и соблюдать информационную тишину.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник Богдан Ференс. Он предположил, что могло стать отправной точкой передачи Украине дальнобойного оружия, о которой она долго говорила партнерам.

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Коллективное решение

Ференц заметил, что украинские союзники координируют действия между собой, если партнер предоставляет Украине тот или иной вид вооружения, это не делается без согласования с другими странами. Итак, все они поддержали это решение.

Усиление наших позиций в контексте обороноспособности и возможности противодействовать российской агрессии на дальних расстояниях и уничтожать цели, помогающие разрывать цепи поставок для российских наемников – это тот инструмент, который помогает не на словах, а делом деоккупировать наши территории.

– добавил спикер.

Аналитик отметил, что поддержка украинских союзников является постоянной, но имеет несколько волнообразное движение. Поэтому Украина должна делать все для того, чтобы на всех уровнях и в дальнейшем на повестке дня у партнеров занимать топ места.

Безусловно, эти страны в первую очередь фокусируются на своих внутриполитических процессах, особенно в предвыборные периоды. Есть вероятность, что скоро в Великобритании могут пройти выборы и вообще политическая ситуация в стране шаткая, отметил Ференц.

"Нам стоит это учитывать в коммуникационной стратегии и в тактических стратегических действиях, коррелирующихся с непосредственной ситуацией на фронте", – резюмировал аналитик.

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Что известно о дальнобойных ракетах от Британии.