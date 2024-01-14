Страны Балтии усиливают помощь Украине: политолог предположил, что является стимулом для их активизации

Украина продолжает получать помощь европейских партнеров. 12 января было подписано историческое соглашение между Великобританией и нашей страной. Также в Киев приехал новый глава МИД Франции, чтобы поддержать Украину.

В то же время постоянную помощь, в том числе финансовую, украинцам оказывают страны Балтии, лидеры которых осознают, что находятся в одной "лодке" с Украиной. Такое мнение выразил 24 Каналу политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, подчеркнувший, что Латвия, Литва и Эстония могут стать следующими, на кого нападет Россия.

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Испытывают элементы гибридной агрессии

Российские пропагандистские медиа постоянно атакуют страны Балтии под предлогом якобы "защиты" проживающего в этих государствах русскоязычного населения.

Латвия, Литва и Эстония испытывают на себе элементы той гибридной агрессии, которая была направлена на нашу страну перед началом полномасштабного вторжения России,

– подчеркнул политолог.

Также у стран Балтии есть несколько десятков лет опыта оккупации кремлевским режимом, и они точно не хотят снова біть захваченными Россией, потому что ценят собственную независимость и свободу.

Именно поэтому эти страны сейчас усиливают сотрудничество с Украиной. Это вопрос не только выделения нашему государству средств как военной поддержки, но и происходит интенсификация по линии военно-промышленного комплекса – по производству дронов, оборудования РЭБ, кибербезопасности, бронетехнике и т.д.

– заметил Чаленко.

12 января Украина и Великобритания подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Как отметил глава Минобороны Украины Рустем Умеров , Киев проводит переговоры со странами G7 о возможном согласовании подобных договоров. Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что речь идет о 30 странах, поддержавших декларацию лидеров G7, озвученную на саммите НАТО в Вильнюсе.

Страны Балтии и Украина дополняют друг друга в ситуации, когда необходимо дать достойный отпор общему врагу. Поэтому у стран, находящихся на восточном фланге НАТО, есть вопросы – и в Польше, и в Финляндии, и в скандинавских странах, где также усиливается поддержка Украины.

"Они тоже осознают для себя риски напрямую от Кремля. Чем быстрее такое осознание приходит к нашим партнерам, тем активнее они действуют в направлении поддержки Киева", – отметил Игорь Чаленко.

Как страны Балтии помогают Украине