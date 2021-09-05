В страшное ДТП в Египте попал автобус по пути из Шарм-эль-Шейха: много погибших
5 сентября 2021 , 05:10Читати новину українською
Источник:Al-Masry Al-Youm
В Египте в ДТП попал автобус, который ехал из курортного Шарм-эль-Шейха в Каир. По предварительным данным, в аварии погибли по меньшей мере 8 человек.
Еще 38 получили травмы, их везли в больницу города Суэц три десятка скорых. Врачи говорят, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
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Авария на трассе Каир – Суэц: все, что пока известно
- Местные СМИ сообщили, что вечером 4 сентября в Египте на трассе Каир – Суэц в страшную аварию попал междугородний пассажирский автобус.
- Он следовал из курортного Шарм-эль-Шейха в Каир, но по дороге перевернулся (примерно в 100 километрах от столицы).
- К месту ДТП приехали три десятка автомобилей скорой помощи, много полиции и спасателей. Известно по меньшей мере о 8 погибших, среди которых и дети.
- В то же время в ТАСС написали, что умерли 12 человек (мол, такую цифру назвали в больнице города Суэц, куда доставили пострадавших).
- Что касается травмированных, то их 38. Медики говорят, что некоторые из них находятся в тяжелом и критическом состояниях (с переломами, кровотечениями и повреждениями мозга).
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