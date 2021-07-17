В страшном ДТП на Львовщине погибли двое молодых людей: несовершеннолетний водитель выжил – фото

Во Львовской области ночью несовершеннолетний водитель ВАЗ-2105 вызвал жуткое ДТП. В результате столкновения с грузовиком MAN погибли двое пассажиров легковушки.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июля около 02:55 на автодороге Н-02 "Львов – Тернополь" возле села Подберезцы во Львовской области.

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Жуткое ДТП на Львовщине

Несовершеннолетний водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2105, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.

В результате ДТП двое пассажиров легковушки – 16-летняя девушка и 22-летний мужчина погибли на месте происшествия.

Однако парень, находившийся за рулем "пятерки" без удостоверения, выжил. Его госпитализировали во Львовскую городскую детскую клиническую больницу.



Жуткое ДТП на Львовщине / Фото "Варта1"

На Ровненщине перевернулся автобус

У Радивилова, что на Ровненщине, в ночь на 17 июля перевернулся автобус, который ехал по маршруту Киев – Вроцлав.

Пострадавших в результате аварии 17 человек госпитализировали в Радивиловскую и Бродовскую больницы. В реанимации находятся 4 человека.

Предварительно известно, что водитель пытался избежать наезда на 22-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу.

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