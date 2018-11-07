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      Страстный поцелуй жены и поддержка отца: как Майкл Дуглас получил звезду на Аллее славы

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      Майкл Дуглас с семьей на Аллее славы
      Майкл Дуглас с семьей на Аллее славы / Getty images

      Голливудский актер Майкл Дуглас после 50 лет актерской карьеры открыл именную звезду на Аллее славы. Поддержать знаменитость пришли его родственники и поклонники.

      6 ноября на голливудской Аллее славы появилась еще одна именная звезда. Почетную награду получил 74-летний Майкл Дуглас, который является лауреатом многочисленных кинопремий, включая "Оскар".

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      В такой важный день актера поддерживали его близкие. Для всех поклонников было настоящей неожиданностью появление отца Майкла Дугласа, которому в декабре исполнится 102 года. От появления Кирка Дугласа его сын едва сдерживал слезы.

      Это очень для меня важно, что ты, папа, сегодня здесь. Спасибо за твои советы и вдохновение. Скажу просто и откровенно: я горжусь быть твоим сыном,
      – трогательно сказал Майкл Дуглас.

      Стоит отметить, что новая звезда Майкла Дугласа расположена неподалеку от звезды его отца – Кирка.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений MB Good Life (@goodlifebymb)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Fancy Journal (@fancy_journal)

       

       

      Не меньше слов благодарности актер адресовал своей жене – 49-летней Кэтрин Зете-Джонс, с которой недавно он отметил 18-ю годовщину со времени бракосочетания. Он рассказал, что это "лучшие годы его жизни". От таких слов Кэтрин была тронута и страстно поцеловала любимого.


      Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Getty Images

      Теги: LifeStyle Кино Голливуд
      Источник: 24 Канал
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