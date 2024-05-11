Авиаэксперт назвал проблемы российских самолетов, в частности Ту-95МС

У россиян уже давно существуют проблемы со стратегической авиацией. Несмотря на это, они все равно поднимают "остатки" самолетов Ту-95, способных переносить ракеты Х-102 с ядерными боеголовками, чтобы продолжать запугивать ими весь мир.

Авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский сказал 24 Каналу, что россияне имеют ресурсные ограничения самолетов. Поэтому они пытаются уберечь то, что есть, так как должны и дальше угрожать Европе и всему миру применением ядерного оружия.

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"Нет" авиационному каннибализму

У оккупантов есть существенная проблема авиационной катапульты или пилона, на который подвешиваются ракеты. Россия так и не смогла исправить проблематику технической составляющей с советских времен, а она – очень большая.

Большинство самолетов стратегической авиации не были серийным изделием: каждый раз что-то выпускалось, модернизировалось или добавлялось, поэтому вспомогательные силовые установки не подходили с одного самолета к другому.

Это стало причиной того, что они не могут активно модернизировать или ремонтировать технику за счет донорского, то есть авиационного "каннибализма".

Ту-95МС – это самолеты 80-х годов, которые даже с учетом двигателя большого объема – 33 тысячи часов – изнашиваются. Время имеет значение, поэтому активное использование самолетов для массированных ударов по территории Украины привело к тому, что с Энгельса взлетают три-четыре самолета, а из Оленьи вылетают только два,

– подчеркнул Храпчинский.

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