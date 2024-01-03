Придется ракеты с рогатки запускать: как ВСУ могут работать против Ту-95МС

Оккупанты регулярно запускают крылатые ракеты воздушного базирования из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Украина может уничтожить эти самолеты, но задача достаточно сложная.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в Украины нет возможности уничтожать эти самолеты из зенитных ракетных комплексов. Россияне запускают ракеты из Каспийского региона, а это слишком далеко.

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Как уничтожить вражеские Ту-95МС

Как отметил Свитан, в принципе, Украина может уничтожать ракеты над территорией России. Тут, например, могут помочь истребители F-16 при наличии соответствующего вооружения.

Однако Украина может бороться со стратегическими бомбардировщиками России другим способом. В свое время уже удавалось доставать его в местах базирования на том же аэродроме "Энгельс".

Мы туда доставали, но не дальнобойными средствами поражения. В общем, уничтожить эти самолеты реально. Это – очень хорошие цели. А вывести их из строя довольно легко,

– заметил Свитан.

И в Ту-95, и в Ту-160 залито от 1 – до 3 цистерн авиационной керосина. Даже небольшое повреждение может полностью уничтожить самолет, да еще и повредить другой, который рядом будет стоять.

После уничтожения этих самолетов россияне будут вынуждены "из рогатки" запускать эти ракеты. Таких самолетов не так уж и много. Всего лишь несколько десятков,

– объяснил Свитан.

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