5 августа Кабинет Министров Украины утвердил государственную стратегию регионального развития на 2021 – 2027 годы. О чем идет речь, как долго это будут воплощать и что это означает на практике?

Сайта 24 канала нашел ответы на эти вопросы.

О чем идет речь: объяснения Кабмина

Как пояснили в правительстве, приоритетом стратегии является стимулирование экономического развития регионов. Речь идет об инвестировании в проекты регионального развития, которые предусматривают создание условий для привлечения инвестиций и дополнительных рабочих мест. Одна из ключевых задач государственной региональной политики – уменьшение диспропорций между регионами.

Сосредоточатся, в частности, на развитии:

территорий Украинских Карпат,

побережья Черного и Азовского морей,

приграничных регионов,

природно-заповедных территорий,

городских агломераций,

центров экономического роста,

сельских поселений в неблагоприятных условиях.

Премьер-министр Денис Шмигаль уточнил, что стратегия предусматривает европейские подходы к развитию регионов и определяет, как государство будет развивать и поддерживать в частности вышеназванные территории.

Документ, в том числе, призван способствовать обеспечению всех населенных пунктов высокоскоростным интернет-соединением, а также – развитию сферы оказания публичных услуг и цифровой трансформации регионов.

Цифровизация открывает новые возможности в регионах. Благодаря этому мы сможем повысить качество жизни граждан, сделать государственные услуги доступными и понятными, сделать Украину привлекательной для инвестиций и повысить цифровую грамотность населения в регионах,

– пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В целом в стратегии указано более 60 задач цифровой трансформации. Наиболее приоритетными являются:

повышение уровня цифровой грамотности населения;

обеспечение беспрепятственного доступа к высокоскоростному интернету всех населенных пунктов (прежде всего сельских и малых городов) и социальных учреждений;

введение возможности получения электронных услуг через смартфон;

внедрение электронного документооборота;

перевод приоритетных публичных услуг в электронную форму.

Также в регионах обещают обеспечить возможность обращаться за услугами сферы социальной защиты через онлайн-сервисы и внедрить систему электронных очередей.

Детали Правительство утвердило Госстратегию развития регионов на 2021 – 2027 годы: что в приоритетах

Стратегия, как отметили в правительстве, содержит три цифровых KPI для мониторинга достижения целей:

процент социальных заведений, имеющих фиксированный широкополосный доступ к интернету (до 2023 года: школы, учреждения первичной и вторичной помощи, ЦПАПы – 100%; другие учреждения – 95%);

охват территорий области мобильными сетями 4G (к 2023 году – 90% населения);

уровень цифровой грамотности населения (к 2023 году – 55%).

Стоит добавить, что в документе учли формирование нового административно-территориального устройства Украины. Которое, в частности, предусматривает укрупнение районо. Вместо 490, в Украине их теперь будет 136 (из них 17 – на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и Крыма).

Финансирование будет происходить за счет государственного бюджета, кредитных средств МФО, внешних и внутренних инвестиций и донорских средств.

Что значит на практике?

Эксперт по админреформе, директор Института развития территорий Юрий Ганущак в комментарии сайту 24 канала объясняет: речь идет о государственной региональной политике, а не просто региональной – прежде всего важно это различать.

Государство заинтересовано в том, чтобы развивать определенные направления. Скажем, в степные регионы нужно обеспечить доступность воды. Это касается многих областей, поэтому это – региональная политика. Но она реализуется государством через областные и в дальнейшем уже районные государственные администрации.

Стратегия предусматривает европейские подходы к развитию регионов / Фото golos.com.ua

Здесь также есть элемент, который в других странах называется "интервенция в экономическую жизнь" – есть свободный рынок и он должен развиваться. Например, кто решит вопрос коммуникаций в Запорожье, где 20 лет строится мост между двумя берегами Днепра? Государство. Для целей бизнеса. Хотя сам проект не государственный, а государственно-региональный. Поэтому там участвуют и облсовет, и именно город Запорожье – у каждого есть свой интерес. А государство уже "банкует".

Из преимуществ – здесь все сделано по структуре, по которой работает Евросоюз. И это уже порождает определенную надежду,

– отметил эксперт.

Он добавил, что политика государства в реализации стратегии должна быть обеспечена полным комплексом инструментов:

конкретное администрирование (на местах поставлены люди, которые знают, что им делать);

координация (на местах поставлены люди, которые могут свести всех вместе);

контроль;

мониторинг;

отчетность;

планомерное финансирование.

Если не будет этого всего комплекса, то есть хоть одно звено неработающее – ничего не получится.

Почему именно 7 лет?

Юрий Ганущак отмечает, что здесь сейчас не стоит вопрос, реально ли все воплотить за 7 лет. Указывается на то, что вообще планирование должно осуществляться по европейским правилам, а они предполагают именно семилетний цикл государственной стратегии развития.

Этот срок, как правило, разбивается на три части: проекты, которые обычно являются трехлетними (два раза по 3 года) и последний год – подведение итогов и планирование на следующие 7 лет. На уровне финансирования все рассчитывается сразу на 7 лет. Но в бюджетном плане это выглядит так: спланированы 3 года, прогнозируемые 7, назначение – 1 год.

То есть для проведения тендера все просчитывается на три года вперед, но с указанием, что финансирование будет погодично. Потому что только годовое бюджетирование указывает совершенно конкретные цифры.

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В Кабмине отметили, что в этом случае стратегию будут реализовывать в два этапа: первый 2021 – 2023 годы и второй 2024 – 2027 годы.

Как это повлияет на уровень коррупции в регионах?

Четкое разграничение различных источников финансирования тех или иных проектов в нескольких направлениях – это уже есть антикоррупционный элемент.

Вообще, по словам эксперта, чтобы уменьшился уровень коррупции, самое важное – четко расписаны процедуры. Потому что коррупция возникает там, где есть дискреция (решение должностным лицом или государственным органом какого-либо вопроса по собственному усмотрению). Когда, например, правоохранительные органы "поймали" на чем-то человека и начинают трактовать. И тогда уже вопрос стоит, у кого лучший талант к трактовке.

Что с временно оккупированными территориями?

В рамках стратегии предусмотрен ряд задач и для восстановления и развития территорий Донбасса, которые пострадали во время войны. Юрий Ганущак отмечает: это стоит рассматривать в контексте всего, что делается комплексно по Украине. Поскольку речь идет об украинских территориях, то все документы и внедрение должны распространяться и на них. Дальше – уже план реализации.

На уровне самой стратегии обязаны предусматривать абсолютно все территории Украины. Но, на уровне плана мероприятий, у терминах пишется: после деоккупации.