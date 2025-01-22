"Не надо исключать корейский сценарий": какой может быть стратегия Трампа в отношении Украины

После инаугурации Дональда Трампа прошло уже более 24 часов, но пока что новоназначенный президент США не представил какого-то конкретного плана по завершению российско-украинской войны. А все потому, что ситуация гораздо сложнее, чем Трамп себе представлял.

В эфире 24 Канала военный эксперт Павел Нарожный предположил, когда новая администрация Белого дома объявит конкретную стратегию по завершению войны и к чему Дональд Трамп может толкать Украину.

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Когда будут решения по окончанию войны

Дональду Трампу надо будет как-то договариваться с Владимиром Путиным и украинцами. По словам военного эксперта, если президент США будет проталкивать свое решение, то ему надо будет заставить, чтобы все стороны, в частности Путин, пошли на уступки.

В ближайшие месяцы какой-то конкретики или молниеносных быстрых решений по окончанию войны от Дональда Трампа не будет. Могут состояться переговоры с Путиным, которые, вероятнее всего, зайдут в тупик,

– считает Нарожный.

Он также убежден, что во время президентства Трампа не будет остановлена военная помощь Украине. Потому что для Трампа это будет такой же проигрыш, как выход Америки из Афганистана.

К каким уступкам Трамп может склонять Украину

Наиболее вероятно, что новоназначенный президент США будет толкать Украину на уступки России оккупированными территориями. То есть для нас это будет означать отказ от Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и возможно даже Харьковской. Кроме того, Путин захочет, чтобы Украина подписала документы об отказе от евроинтеграции и вступления в НАТО.

Со своей стороны Украина может пообещать выход из Курской области в обмен на возвращение государственных границ хотя бы до линии соприкосновения 2014 года. Однако такое развитие событий не удовлетворит ни одну из сторон.

"Поэтому может произойти как в Корее, когда американцы взяли карандашом по карте нарисовали границу между Южной и Северной Кореей. Однако сделать это не так просто, ведь для этого надо около 500 тысяч личного состава международного контингента, который будет стоять на этой линии десятки лет", – сказал военный эксперт.

Что надо сделать, чтобы Путин не мог продолжать войну

Трамп угрожает России, что даст Украине большие объемы оружия, которое ранее США не передавали. Возможно, речь идет даже о ракетах Tomahawk. Это может запугать и остановить Путина.

Еще один вариант – предоставление финансирования от США для производства Украиной оружия. Но здесь надо понимать, что это точно не будет быстро.

Сейчас можно сказать, что у Трампа немного козырей на руках для того, чтобы о чем-то договариваться с Путиным, кроме как идти на уступки. Сейчас ситуация не выглядит договороспособной со всеми тремя сторонами,

– добавил Нарожный.

По его словам, чтобы у Путина не было возможности продолжать войну, прежде всего надо уничтожить российскую экономику, что можно сделать с помощью санкций.

К слову, Россия выделяет колоссальные средства на войну в Украине. В частности, в 2025 годуи 41% от всех расходов касаются войны.