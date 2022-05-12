Стрелец-зенитчик сбил российский вертолет Ми-24 в Луганской области

Украинские десантники всегда на страже обороны нашего государства. Сегодня стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады с помощью ПЗРК "Stinger" сбил российский вертолет Ми-24.

Об этом рассказали в командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Теперь статистика потерь вражеской техники увеличилась на один вертолет.

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Сегодня, 12 мая, стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины показал свой профессионализм. Он обнаружил группу из четырех вражеских вертолетов в Луганской области и с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger" сбил ведущего второй пары.

Подразделения противовоздушной обороны ДШВ и дальше продолжают выполнять боевые задания и уничтожать средства воздушного нападения противника,

– отметили в сообщении.

Какая ситуация в Луганской области: коротко

Россияне убили спасателей-героев из Луганской области. Они помогали тушить пожары, вытаскивали людей из-под завалов и разминировали обстрелянные здания.

Захватчики продолжают беспощадно обстреливать Луганщину. На этот раз враги били по зданию школы-интерната для детей с особыми потребностями. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. Отмечается, что всех воспитанников из школы ранее эвакуировали.

10 мая днем ​​враг ударил артиллерией и системами залпового огня по городу Северодонецк. В результате пострадал газопровод. Поэтому жители города остались без газа.

Кременная уже долгое время находится под враждебной оккупацией. Мародерству россиян нет предела. Они обворовывают дома гражданских, образовательные учреждения и больницы. Все награбленное вывозят в Россию.

Как ВСУ мастерски уничтожают врага: коротко

Бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины совместно с побратимами из отдельной 81 аэромобильной бригады всерьез взялись за вооружение армии страны-агрессора и уничтожили вражескую БМП-1.

11 мая, в Запорожье украинские воины ликвидировали 21 оккупанта из личного состава российских войск, также 28 россиян получили ранения. В частности, в металлолом ВСУ превратили много вражеской техники.

С помощью ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на Юге обезвредили 23 российских военных; поразили 2 танка и 2 БМП и уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области.

В течение суток 11 мая россияне совершили 5 атак на Востоке, но понесли значительные потери. Нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать более 200 российских военных и много вражеской техники.

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