Во Львовской области случился масштабный пожар на складах с растениями

Днем 20 февраля на Львовщине горели склады садового центра. Пожар произошел на большой площади. На месте работают спасатели.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на посты в социальных сетях. Львовский активист Игорь Зинкевич опубликовал видео с места происшествия.

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Пожар на складах с растениями

Масштабное возгорание произошло в 40 километрах от Львова, в селе Стрелки. Как сообщили очевидцы, пожар случился на складах центра "Клуб растений".

Спасатели ГСЧС получили сообщение о возгорании в Стрелках в 11:52. В комментарии изданию ZAXID.NET представитель ГСЧС во Львовской области Игорь Курус сказал, что пожар возник на территории складского здания. На место выехала группа работников, которые ликвидируют возгорание.

О жертвах или пострадавших не сообщается, больше информации обещают предоставить позже.

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