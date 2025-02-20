Во Львовской области случился масштабный пожар на складах с растениями
Днем 20 февраля на Львовщине горели склады садового центра. Пожар произошел на большой площади. На месте работают спасатели.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на посты в социальных сетях. Львовский активист Игорь Зинкевич опубликовал видео с места происшествия.
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Пожар на складах с растениями
Масштабное возгорание произошло в 40 километрах от Львова, в селе Стрелки. Как сообщили очевидцы, пожар случился на складах центра "Клуб растений".
Спасатели ГСЧС получили сообщение о возгорании в Стрелках в 11:52. В комментарии изданию ZAXID.NET представитель ГСЧС во Львовской области Игорь Курус сказал, что пожар возник на территории складского здания. На место выехала группа работников, которые ликвидируют возгорание.
О жертвах или пострадавших не сообщается, больше информации обещают предоставить позже.
В селе под Львовом горит складское здание: смотрите видео
Масштабные пожары в Украине: последние новости
- Почти в полночь 15 февраля горел гостинично-ресторанный комплекс в селе Змеинец Луцкого района. Пожар был на большой территории, привлечены подразделения ГСЧС использованием 11 водяных стволов. Огонь удалось ликвидировать уже утром.
- После российской атаки БпЛА произошло возгорание на Чернобыльской атомной электростанции. 17 февраля там обнаружили три очага тления, к ликвидации которых присоединились верхолазы. Пожар ликвидировали 91 работник ГСЧС и 18 единиц техники. Тушение осложнялось из-за низкой температуры воздуха.