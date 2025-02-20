Про це пише 24 Канал з посиланням на пости в соціальних мережах. Львівський активіст Ігор Зінкевич опублікував відео з місця події.
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Пожежа на складах з рослинами
Масштабне загоряння трапилося за 40 кілометрів від Львова, у селі Стрілки. Як повідомили очевидці, пожежа трапилася на складах центру "Клуб рослин".
Рятувальники ДСНС отримали повідомлення про загоряння в Стрілках об 11:52. У коментарі виданню ZAXID.NET речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус сказав, що пожежа виникла на території складської будівлі. На місце виїхала група працівників, які ліквідують загоряння.
Про жертв чи постраждалих не повідомляється, більше інформації обіцяють надати пізніше.
У селі під Львовом горить складська будівля: дивіться відео
Масштабні пожежі в Україні: останні новини
- Майже опівночі 15 лютого горів готельно-ресторанний комплекс у селі Зміїнець Луцького району. Пожежа була на великій території, залучені підрозділи ДСНС використанням 11 водяних стволів. Вогонь вдалося ліквідувати вже зранку.
- Після російської атаки БпЛА сталося загоряння на Чорнобильській атомній електростанції. 17 лютого там виявили три осередки тління, до ліквідації яких долучилися верхолази. Пожежу ліквідовували 91 працівник ДСНС та 18 одиниць техніки. Гасіння ускладнювалося через низьку температуру повітря.