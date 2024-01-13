Прикарпатцам обещают отсрочку: нужно выполнять строительные работы в Донецкой области

Власти Ивано-Франковской области призывают граждан присоединиться к строительству фортификационных сооружений Донецкой области. Волонтерам обещают предоставить отсрочку на время проведения соответствующих работ.

Кроме того, желающим будут выплачивать заработную плату и предоставят необходимые для жизни условия. Возможно, ответная инициатива распространится и на другие области.

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Инициатива для франковцев

Заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Вадим Созоник рассказал, что сейчас в Прикарпатье ищут людей, которые помогли бы со строительством фортификационных сооружений в Донецкой области. В общей сложности нужно 300 желающих. Всех волонтеров обеспечат условиями, заработной платой и отсрочкой.

Заработная плата составит 20 тысяч гривен. Кроме того, людей обеспечат жильем и питанием. Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства,

– отметили в ОВА.

Отмечается, что в области есть вся необходимая техника для строительства фортификаций, однако проблема в нехватке людей. Вадим Созоник также обратился к главам территориальных общин с просьбой помочь со строительными бригадами.

Важный вопрос обороны