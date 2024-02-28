Игнат рассказал, почему Украина не может строить современные самолеты

На фоне успешного сбития ВСУ вражеских кораблей, российская пропаганда заговорила о создании новых самолетов. В Воздушных силах ВСУ ответили на вопрос, может ли Украина строить свои самолеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, может ли Украина вместе с партнерами строить воздушные суда, пишет 24 Канал.

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Может ли Украина строить самолеты

Сделать самолет это дело десятилетий и десятков-десятков миллиардов долларов только на его разработку. Мы не можем себе этого позволить. Мы не сделали этого во времена независимости и в перспективе это будет трудно,

– пояснил Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что надо делать то, что мы можем делать и умеем хорошо. В частности, сегодня развивается беспилотная авиация.

"А будущее идет и, видимо, скоро от пилотируемой авиации в мире вообще будут отказываться", – отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

Украина должна получить F-16: последние новости

22 февраля 2024 года в Минобороны Дании заверили, что Украина получит первые самолеты F-16 уже летом. Сейчас идет активная подготовка к этому процессу и выполнение плана.

Уже на следующий день премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что задержка поставки F-16 обусловлена исключительно техническими моментами. Чиновница объяснила, что нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей и обучение пилотов для F-16 длится гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия или самолетов.

Впоследствии Юрий Игнат объяснял, что на передачу истребителей F-16 в ближайшее время не стоит ждать. Ведь летчики будут готовы ориентировочно через полгода. Кроме того, нужна также инженерно-авиационная служба и адаптация инфраструктуры. Поэтому, сроки, когда F-16 передадут Украине, тоже могут быть продлены.

Россия в течение 17 – 27 февраля 2024 года потеряла 10 самолетов – семь Су-34, два Су-350, один А-50. Их сбили Вооруженные Силы Украины. Потери врага составляют 880 миллионов долларов.