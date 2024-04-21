Изменит картину на фронте: когда враг завершит железную дорогу – альтернативу Крымскому мосту
Россияне на оккупированной территории строят железнодорожную альтернативу Крымскому мосту. Железная дорога должна соединить территорию России с Мариуполем, а также с Донецком, Волновахой и другими оккупированными населенными пунктами.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что строительство железной дороги продолжается, и оккупанты ближе продвинулись к Мариуполю. Более того, они заканчивают прокладывать железнодорожные мосты через реки.
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Это замедлило строительство
Сейчас россияне кладут рельсы на мост, расположенный вблизи населенного пункта Гранитное.
Предварительно построили часть моста, продолжают его строить с другой стороны и одновременно кладут рельсы,
– пояснил советник городского головы Мариуполя.
Также удар украинских партизан по Кальчикскому гранитному карьеру замедлил строительство железной дороги.Обратите внимание! Украинские силы нанесли удар по Кальчикскому гранитному карьеру, что расположен вблизи Мариуполя, ночью 29 марта. В результате удара украинского дрона был выведен из строя агрегат по производству щебня. Этот карьер был на тот момент единственным каналом поставки щебня для строительства железной дороги.
Теперь оккупанты из карьера в Розовке возят щебень – на расстоянии в 50 километров от строительства. Они нашли резервный вариант, где его брать, чтобы не останавливать строительство. Это означает, по его мнению, что им очень нужно закончить строительство этой железной дороги.
В последние дни по его словам, над Гранитным сбивали украинские беспилотники. Наши силы пытаются нанести удар по мосту, надеемся, оно будет удачным и мы забудем об этой железной дороге с весны до осени,
– отметил он.
Россиянам эта железная дорога очень нужна, потому что может изменить картину на фронте, и настолько же не нужна Украине.
"Если Силы обороны не вмешаются, то прогноз по срокам построения железной дороги – вторая половина мая", – отметил Петр Андрющенко.
Что происходит в оккупированном Мариуполе
- Утром 19 апреля в городе прогремели взрывы. Местные слышали их в районе Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Известно, что один из ударов был по пункту управления россиян. Также позже появилась информация, что российская ПВО ударила по руководству одного из батальонов.
- После прилета по металлургическому комбинату имени Ильича, оккупанты выехали с его территории и расселились в квартирах в многоэтажках или в жилых застройках. Также после удара враг вывозил с предприятия сожженную бронированную технику.
- К тому же днем 19 апреля оккупанты поднимали в небо вертолеты из-за якобы "ракетной опасности". Это могло быть связано с тем, что россияне перебрасывали большое количество танков через Никольский район на север Донецкой области. Частично они проходили через Мариуполь. Кроме того, через город продвигались большие КамАЗы с боекомплектами в направлении севера Донецкой области.