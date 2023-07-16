Мобилизация срочников в Украине: какие изменения ждать с 1 августа
В Украине продолжается проведение общей мобилизации во время военного положения. С 1 августа срочников ждут некоторые изменения.
Этим летом срочники по желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных. Об этом подробнее – расскажет 24 Канал.
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Что изменится с 1 августа
Так, военнослужащие срочной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения, и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, и которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев, по собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.
К тому же с 1 августа предполагается введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников.
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Новые правила бронирования в Украине
- суммы ЕСВ отныне будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Критерий предусматривает уплату предприятием за год налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму свыше 1,5 миллиона евро;
- предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям;
- применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.