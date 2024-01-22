Играют нам на руку: в Мелитополе участились конфликты кадыровцев с военными России

Оккупационные войска России не могут найти общий язык между собой. В последние недели участились конфликты между различными подразделениями российской армии.

Об этом 24 Каналу сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. К слову, подопечный командира батальона "Восток Ахмат" Ваха Хамбулатова чуть не застрелил российского военнослужащего, попросившего документы на проверку.

Читайте также Пытаются "задавить" пропагандой, – Федоров о риторике, которую распространяют россияне в Мелитополе

Палка с двух концов

В сети появилось видео подтверждение издевательств тиктокеров кадыровцев над регулярными военными армии России. На кадрах видно, как войска Рамзана Кадырова чуть не застрелили российского военнослужащего во время стычки во временно оккупированном Мелитополе.

Этот случай не одинок,

– заметил Федоров.

С одной стороны, это угроза всем гражданским, вынужденно остающимся на временно оккупированной территории, а с другой, это наболевшие конфликты между подразделениями вражеских войск, которые играют нам на руку и помогут героическим Вооруженным Силам освобождать украинскую территорию.

Тотальная пропаганда

Враг на временно оккупированных территориях продолжает подготовку к президентским псевдовыборам. На днях российские захватчики провели заседание фейковой избирательной комиссии, а также продолжают собирать подписи. В последние дни оккупанты уже даже добрались до маломобильных слоев населения, людей с инвалидностью и пожилых людей.

Уже ходят по домам и квартирам и заставляют жителей ставить подписи. Таким образом враг пытается демонстрировать так называемую "демократию",

– сказал городской голова Мелитополя.

Учителей общеобразовательных школ оккупанты заставляют ходить с российской символикой на одежде, а каждый урок начинать с рассказов о "добрых" делах диктатора Владимира Путина. Кроме этого, запретили всем учителям рассказывать в своих соцсетях что-либо о других кандидатах.

Конечно, мы понимаем, что на самом деле других кандидатов и нет. Российские захватчики на временно оккупированных территориях пытаются вести массированную пропаганду,

– отметил Федоров.

Россияне заставляют детей четвертой мелитопольской школы плести маскировочные сетки для оккупантов, а в библиотеках некоторых школ собирают теплые вещи, одеяла, матрасы для вражеских солдат, чтобы отправлять их на Запорожскую линию фронта.

Что происходит в Мелитополе