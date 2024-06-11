ВСУ сбили еще один Су-25 на Покровском направлении

Украинские военные 10 июня сбили еще один российский Су-25 на Покровском направлении. Этот участок до сих пор остается самым горячим на фронте.

Кроме этого, только за одни сутки на одном направлении потери россиян достигли почти две сотни убитыми и ранеными. Ситуация тяжелая, однако контролируемая.

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Сбития Су-25

В Сухопутных силах рассказали, что ВСУ прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков. В частности, только за 10 июня потери оккупантов на этом направлении составили 198 человек. Также есть успехи и в уничтожении техники.

Уничтожен самолет СУ-25, один танк, боевую бронированную машину, пушку и четыре автомобиля,

– сообщили военные.

В течение суток на Покровском направлении россияне 21 раз пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки. Украинцы защитники отбили 19 вражеских атак – еще два боестолкновения по состоянию на конец суток продолжались неподалеку Новоалександровки и Новопокровского.

Потери россиян на фронте