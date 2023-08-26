Летучая рота танков – летчик-инструктор объяснил опасность Су-25, который приземлили ВСУ

ВСУ удалось уничтожить российский самолет Су-25. Это достаточно мощный штурмовик, который используют россияне в войне против Украины. Его уничтожение является существенной потерей для российской армии.

Детальнее о том, какую опасность скрывает самолет 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Читайте также "Триумфальная" ликвидация ЗРК за 1 миллиард: что известно о комплексе С-400, уничтоженном в Крыму

Что известно о Су-25

В субботу, 26 августа, украинские защитники приземлили еще один штурмовик Су-25 российских оккупантов. Самолет врага уничтожили в районе населенного пункта Работино, что в Запорожье.

Это штурмовик, которому лет 50. Хорошая и опасная машина. Он предназначен для уничтожения наземных целей. У него большая бомбовая и ракетная нагрузка. Я бы сказал, это летающая рота танков,

– объяснил Роман Свитан.

К тому же Су-25 на скорости 600 километров в час может наносить удары по наземным целям.

Впрочем, сейчас на линии фронта есть довольно неплохие системы противовоздушной обороны, в частности армейского уровня. Речь идет о ПЗРК и зенито-ракетных системах малой дальности, которые на дальности 5 – 12 километров не дают возможности подойти российским самолетам и вертолетам подойти к линии фронта.

Возведение фронта с Романом Свитаном: смотрите полное видео

ВСУ "минусируют" российские самолеты: последние новости